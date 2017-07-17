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    «Челси» хочет купить у «Сити» Агуэро, Гвардиола дал согласие на трансфер

    Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Серхио Агуэро возможные трансферы Хосеп Гвардиола

    Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в сферу интересов «Челси».

    Сообщается, что лондонцы намерены приобрести 29-летнего аргентинца этим летом.

    Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола уже дал согласие на трансфер.

    В 31 матче прошлого чемпионата Англии Агуэро забил 20 голов и сделал 4 результативные передачи.

    Серхио Агуэро: «У меня контракт с «Сити» еще на два года. Отработаю его до конца»

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