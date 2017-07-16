Президент Григорий Иванов выступил против системы видеоповторов, которая использовалась на Кубке конфедераций в России.

«Не поддерживаю систему видеоповторов. Ничего она такого не сделала. Только ажиотаж лишний нагнетался.

В финальном матче тренеры, запасные игроки кричали судье: «Иди смотри повтор». Игра останавливалась. Надо просто поднимать судейский уровень.

Я бы видеопросмотры ввел только для фиксации взятия ворот. А для определения офсайдов надо ставить сильных лайнсменов. А борьбу смотреть… Вот футболисты имеют право на ошибку, а судьи нет. Я не сторонник такой системы, мне это не понравилось», – сказал функционер в интервью пресс-службе екатеринбургского клуба, опубликованном в программке к матчу чемпионата России «Урал» – «Ростов» (1:1).

По словам Иванова, видеоповторы – это «очень дорогая игрушка» и введение системы ударит по бюджетам клубов, за счет которых ее и будут вводить. Президент «Урала» считает, что судья имеет право на ошибку. «Ну ошибся судья, не дал красную карточку. Но это случается во всех чемпионатах. Пусть это будет. Судья должен иметь право на ошибку. Конечно, когда три человека смотрят со всех камер, они увидят ошибку. Но это, считаю, убивает суть футбола», – сказал функционер.

Видеоповторы можно сделать идеальными. И вот как