Главный тренер Роберто Манчини подвел итоги матча чемпионата России против СКА из (2:0).

– Это был сложный матч, победа далась нелегко, соперник играл хорошо. Сказался тяжелый перелет и другие факторы, но я поздравляю ребят с победой, они выложились по полной. Команда сделала все, что нужно было, хотя это было тяжело, но ребята – молодцы!

– Как оцените уровень «СКА-Хабаровска»?

– Эта крепкая команда, которая боролась до самого конца. Не могу выделить какой-то отдельный компонент в ее игре, но в целом это хорошая команда.

– Чем была вызвана замена Ерохина на Кузяева, который в итоге открыл счет в игре?

– Я просто знал, что Кузяев забьет, – сказал Манчини в эфире телеканала «Наш Футбол».