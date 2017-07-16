Роберто Манчини: «На нашей игре сказался тяжелый перелет и другие факторы»
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги матча чемпионата России против СКА из Хабаровска (2:0).
– Это был сложный матч, победа далась нелегко, соперник играл хорошо. Сказался тяжелый перелет и другие факторы, но я поздравляю ребят с победой, они выложились по полной. Команда сделала все, что нужно было, хотя это было тяжело, но ребята – молодцы!
– Как оцените уровень «СКА-Хабаровска»?
– Эта крепкая команда, которая боролась до самого конца. Не могу выделить какой-то отдельный компонент в ее игре, но в целом это хорошая команда.
– Чем была вызвана замена Ерохина на Кузяева, который в итоге открыл счет в игре?
– Я просто знал, что Кузяев забьет, – сказал Манчини в эфире телеканала «Наш Футбол».
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