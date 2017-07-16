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    Роберто Манчини: «На нашей игре сказался тяжелый перелет и другие факторы»

    Теги Зенит Роберто Манчини Премьер-лига Россия СКА Хабаровск Далер Кузяев

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги матча чемпионата России против СКА из Хабаровска (2:0).

    – Это был сложный матч, победа далась нелегко, соперник играл хорошо. Сказался тяжелый перелет и другие факторы, но я поздравляю ребят с победой, они выложились по полной. Команда сделала все, что нужно было, хотя это было тяжело, но ребята – молодцы!

    – Как оцените уровень «СКА-Хабаровска»?

    – Эта крепкая команда, которая боролась до самого конца. Не могу выделить какой-то отдельный компонент в ее игре, но в целом это хорошая команда.

    – Чем была вызвана замена Ерохина на Кузяева, который в итоге открыл счет в игре?

    – Я просто знал, что Кузяев забьет, – сказал Манчини в эфире телеканала «Наш Футбол».

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