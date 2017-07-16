Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер прокомментировал переход защитника Кайла Уокера из «Тоттенхэма» в за 50 миллионов фунтов плюс бонусы.

«Уокер стал самым дорогим защитником мира. Представьте, сколько он будет стоить, если научится навешивать.

Поймите меня правильно, мне нравится Уокер. У него много сильных качеств, для «Сити» это хороший трансфер. Конечно, он не виноват, что за него заплатили 50 миллионов, но эта сумма может давить психологически», — написал Линекер в своем твиттере.