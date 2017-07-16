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    «Барселона» готова увеличить предложение по Паулиньо до 30 млн евро

    Теги Паулиньо Барселона примера Испания возможные трансферы высшая лига Китай Гуанчжоу Эвергранд

    «Барселона» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо.

    Сообщается, что каталонцы готовы увеличить предложение по 28-летнему игроку сборной Бразилии до 30 миллионов евро.

    Ранее китайский клуб дважды отказывался продать Паулиньо «Барселоне» — за 20 и 25 миллионов.

    В «Барселоне» рассчитывают, что «Гуанчжоу» все-таки согласится отпустить хавбека, поскольку на днях клуб подписал 5-го легионера (бразильца Мурики), тогда как в чемпионате Китая на поле могут выходить только три иностранца.

    «Гуанчжоу» может подать иск на «Барселону» за попытку купить Паулиньо

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