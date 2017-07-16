«Барселона» готова увеличить предложение по Паулиньо до 30 млн евро

не оставляет попыток приобрести полузащитника «Гуанчжоу Эвергранд» .

Сообщается, что каталонцы готовы увеличить предложение по 28-летнему игроку сборной Бразилии до 30 миллионов евро.

Ранее китайский клуб дважды отказывался продать Паулиньо «Барселоне» — за 20 и 25 миллионов.

В «Барселоне» рассчитывают, что «Гуанчжоу» все-таки согласится отпустить хавбека, поскольку на днях клуб подписал 5-го легионера (бразильца Мурики), тогда как в чемпионате Китая на поле могут выходить только три иностранца.

«Гуанчжоу» может подать иск на «Барселону» за попытку купить Паулиньо