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    Ибрагимович в случае перехода в «Лос-Анджелес Гэлакси» станет самым высокооплачиваемым игроком MLS, оклад — 7,7 млн долларов

    Теги Златан Ибрагимович МЛС Лос-Анджелес Гэлакси возможные трансферы

    Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, восстанавливающийся от травмы колена, может стать самым высокооплачиваемым игроком американской MLS.

    Сообщается, что «Лос-Анджелес Гэлакси» готов подписать с 35-летним шведом контракт на 7,7 миллиона долларов в год.

    В настоящее время больше всех в МЛС зарабатывает полузащитник «Орландо Сити» Кака — 7,2 миллиона за сезон.

    Жозе Моуринью: «Возвращение Ибрагимовича в «МЮ» возможно»

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