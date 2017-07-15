Главный тренер «МЮ» заявил, что клуб может подписать новый контракт с форвардом .

«Возвращение Ибрагимовича возможно. Он открыт к переговорам. Златан был недоволен тем, как закончился сезон, что у него было мало игровой практики, он хочет продолжить играть на самом высоком уровне.

Мы оставляем дверь открытой для него. Он может восстанавливаться на нашей базе, мы не против, чтобы он был с нами в это время и все были довольны.

Если нужно дождаться декабря, а я сомневаюсь, что он восстановится раньше, то почему бы не подождать такого хорошего игрока, который дал нам так много», – сказал Моуринью.

Напомним, что Ибрагимович получил травму крестообразных связок и выбыл до конца года.