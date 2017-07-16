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    The Local: шесть арабских стран потребовали от ФИФА переноса ЧМ-2022 из Катара

    Теги ФИФА ЧМ-2022 политика

    Шесть арабских стран (Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет) направили в ФИФА коллективное письмо с требованием перенести ЧМ-2022 из Катара, который они считают «спонсором терроризма».

    Арабские страны ссылаются на 85-ю статью устава ФИФА, позволяющую в экстренных случаях менять страну-хозяйку турнира.

    Об этом сообщает швейцарский портал The Local.

    Однако пресс-секретарь ФИФА опроверг получение такого письма и то, что президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино делал какие-то либо комментарии на этот счет.

    В начале июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах, а также в поддержке терроризма. К бойкоту позже присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Союз Коморских Островов.

    Власти Катара все обвинения отвергают и называют изоляцию посягательством на суверенитет эмирата.

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