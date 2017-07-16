Шесть арабских стран (Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет) направили в коллективное письмо с требованием перенести ЧМ-2022 из Катара, который они считают «спонсором терроризма».

Арабские страны ссылаются на 85-ю статью устава ФИФА, позволяющую в экстренных случаях менять страну-хозяйку турнира.

Об этом сообщает швейцарский портал The Local.

Однако пресс-секретарь ФИФА опроверг получение такого письма и то, что президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино делал какие-то либо комментарии на этот счет.

В начале июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах, а также в поддержке терроризма. К бойкоту позже присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Союз Коморских Островов.

Власти Катара все обвинения отвергают и называют изоляцию посягательством на суверенитет эмирата.