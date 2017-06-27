Журналист немецкой газеты Bild Петер Россберг прокомментировал доклад бывшего главы следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкла Гарсии о расследования обстоятельств выбора стран-хозяек и ЧМ-2022, которые пройдут в России и Катаре соответственно.

«Нет ничего удивительного в том, что доклад Гарсии не содержит доказательств того, что ЧМ-2018 и были куплены. Наивно полагать, что Гарсия смог бы найти неопровержимые доказательства этого.

Доклад Гарсии базируется на другом. По нашим данным, только за последние два года этот доклад способствовал аресту или отстранению многих чиновников ФИФА. Это реальная заслуга доклада», — написал Россберг на своей странице в фейсбуке.

Ожидается, что в ближайшее время Bild по частям опубликует весь доклад Гарсии.