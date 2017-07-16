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    Алекс Сандро продлит контракт с «Ювентусом», оклад – свыше 4 млн евро

    Теги Ювентус серия А Италия Алекс Сандро

    «Ювентус» договорился о новом соглашении с левым защитником Алексом Сандро, которого пытается приобрести «Челси».

    Сообщается, что зарплата 26-летнего бразильца в туринском клубе составит более 4 миллионов евро в год.

    Действующий контракт Сандро с «Ювентусом» рассчитан до 2020 года.

    Ранее итальянцы отклонили предложение «Челси» по защитнику в размере 70 миллионов.

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