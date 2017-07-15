«Барселона» доплатит «Бенфике» 5 млн евро за каждые 50 матчей Семеду

объявила, на каких условиях защитник команды Нелсон Семеду перешел в «Барселону».

Сообщается, что каталонцы заплатили за 23-летнего игрока сборной Португалии 30,5 миллиона евро.

При этом лиссабонский клуб сможет получить еще по 5 миллионов за каждые 50 официальных матчей Семеду за «Барселону».

Испанское издание El Mundo Deportivo уточняет, что речь идет о периодах, охватывающих текущий контракт защитника с каталонцами и следующий после его возможного продления. Таким образом, максимальная сумма доплаты может составить 10 миллионов евро.