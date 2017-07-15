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    «Барселона» доплатит «Бенфике» 5 млн евро за каждые 50 матчей Семеду

    Теги высшая лига Португалия Бенфика Барселона примера Испания трансферы Нелсон Семеду

    «Бенфика» объявила, на каких условиях защитник команды Нелсон Семеду перешел в «Барселону».

    Сообщается, что каталонцы заплатили за 23-летнего игрока сборной Португалии 30,5 миллиона евро.

    При этом лиссабонский клуб сможет получить еще по 5 миллионов за каждые 50 официальных матчей Семеду за «Барселону».

    Испанское издание El Mundo Deportivo уточняет, что речь идет о периодах, охватывающих текущий контракт защитника с каталонцами и следующий после его возможного продления. Таким образом, максимальная сумма доплаты может составить 10 миллионов евро.

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