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    Массимо Каррера о защите титула: «Не верил бы – не стал бы продлевать контракт со «Спартаком»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от следующего сезона. 

    – Вы верите, что сможете отстоять титул?

    – Не верил бы – не стал бы продлевать контракт со «Спартаком». Задача перед нами стоит непростая, но я никогда не искал легких путей. Чемпионат предстоит трудный, главным фаворитом, наверное, многие считают не нас, но наше дело – трудиться. Обязаны выложиться на 100, на 150 процентов, отработать так, чтобы не в чем было себя упрекнуть. В результате получим тот результат, который заслужим.

    – Именно поэтому вы на церемонии награждения красно-белых сразу убрали золотую медаль в карман?

    – Титул мы взяли в мае, а сейчас уже июль. Золото – это прекрасно, но оно уже ушло в историю. Награждение – важная и престижная вещь, но она относится к прошлому. А мы начинаем новый сезон, так что вспоминать победу не нужно. И все наши ребята должны это хорошо понимать.

    – Игроки сборной России вернулись в расположение «Спартака», почти не уходив в отпуска. Насколько отсутствие отдыха может помешать им, а значит, и всей команде?

    – В перспективе могут возникнуть объективные проблемы, связанные с тем, что у ребят, по сути, не было паузы. Но мы ведь изначально имели в виду такую ситуацию и к ней готовы. На сборе в Австрии сборники работали по отдельному графику, так что учли нюансы.

    Сезон предстоит очень сложный, и всем придется работать стиснув зубы. Легко точно не будет, но мы же сами этого хотели, когда шли к победе в чемпионате страны, к участию в Лиге чемпионов. Жаловаться бессмысленно, необходимо работать. И грамотно распределять силы по дистанции, – сказал Каррера. 

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