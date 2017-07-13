«Милан» договорился о переходе капитана «Лацио» Биглии
«Милан» достиг соглашения с полузащитником «Лацио» Лукасом Биглией, сообщает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Подробности сделки не разглашаются. Mediaset Premium ранее писал, что миланцы заплатят около 15 млн евро.
Поворотным моментом в подписании игрока стали телефонные переговоры между руководителями клубов.
Подробную статистику выступлений Биглии можно увидеть здесь.
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