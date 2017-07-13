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    «Милан» договорился о переходе капитана «Лацио» Биглии

    Теги Милан Лацио серия А Италия возможные трансферы Лукас Биглия

    «Милан» достиг соглашения с полузащитником «Лацио» Лукасом Биглией, сообщает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

    Подробности сделки не разглашаются. Mediaset Premium ранее писал, что миланцы заплатят около 15 млн евро.

    Поворотным моментом в подписании игрока стали телефонные переговоры между руководителями клубов.

    Подробную статистику выступлений Биглии можно увидеть здесь.

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