Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился воспоминанием об игре в .

«Эйндховен — отличный город, хоть и небольшой. Он настолько понравился, пожалуй, остался бы тут жить. Очень комфортно себя чувствовал: за год ни разу не попал в пробку. За день мог сделать столько, сколько в Москве не успел бы за неделю.

Кругом огромное количество велосипедистов, они добираются на работу удобно и экономно. Сразу предупредили: если вдруг что, я буду не прав, даже если велосипедист проехал на красный.

Еще удивило обилие гуляющих за руку парней. Мне это трудно понять, но тем и прекрасна Европа, что здесь все за свободу и многообразие. Наслышан про кофешопы, но, само собой, ни разу туда не заходил», — сказал Зинченко.

Этим летом игрок вернулся в из ПСВ, где выступал на правах аренды.