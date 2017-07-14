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    Александр Зинченко: «В Эйндховене удивило обилие гуляющих за руку парней»

    Теги высшая лига Голландия ПСВ Манчестер Сити Уфа Александр Зинченко

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился воспоминанием об игре в ПСВ.

    «Эйндховен — отличный город, хоть и небольшой. Он настолько понравился, пожалуй, остался бы тут жить. Очень комфортно себя чувствовал: за год ни разу не попал в пробку. За день мог сделать столько, сколько в Москве не успел бы за неделю.

    Кругом огромное количество велосипедистов, они добираются на работу удобно и экономно. Сразу предупредили: если вдруг что, я буду не прав, даже если велосипедист проехал на красный.

    Еще удивило обилие гуляющих за руку парней. Мне это трудно понять, но тем и прекрасна Европа, что здесь все за свободу и многообразие. Наслышан про кофешопы, но, само собой, ни разу туда не заходил», — сказал Зинченко.

    Этим летом игрок вернулся в «Манчестер Сити» из ПСВ, где выступал на правах аренды.

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