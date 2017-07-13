Акинфеев отдал приз лучшего игрока ЦСКА в сезоне Фернандесу

Капитан ЦСКА вратарь был признан лучшим игроком клуба по итогам прошлого сезона.

30-летний капитан сборной России на ежегодной встрече с болельщиками отдал приз защитнику .

«Я благодарен за эту награду, но мое мнение, что лучшим в прошедшем сезоне был Марио Фернандес. Отдаю этот приз ему», — сказал голкипер, вручив награду 26-летнему одноклубнику.

Статистику Акинфеева смотрите здесь, Фернандеса — здесь.

Фото: твиттер ЦСКА