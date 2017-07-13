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    Акинфеев отдал приз лучшего игрока ЦСКА в сезоне Фернандесу

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Премьер-лига Россия болельщики фото Марио Фернандес

    Капитан ЦСКА вратарь Игорь Акинфеев был признан лучшим игроком клуба по итогам прошлого сезона.

    30-летний капитан сборной России на ежегодной встрече с болельщиками отдал приз защитнику Марио Фернандесу.

    «Я благодарен за эту награду, но мое мнение, что лучшим в прошедшем сезоне был Марио Фернандес. Отдаю этот приз ему», — сказал голкипер, вручив награду 26-летнему одноклубнику.

    Статистику Акинфеева смотрите здесь, Фернандеса — здесь.

    Фото: твиттер ЦСКА

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