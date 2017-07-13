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    Сергей Фурсенко: «Зенит» еще будет усиливаться, но бешеных трансферов не будет»

    Теги Зенит Сергей Фурсенко Премьер-лига Россия

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мыслями о трансферной политике петербургского клуба.

    «Мы будем еще усиливаться. Позиции вы сами знаете, комментировать это бессмысленно. Но могу совершенно определенно сказать, что никаких бешеных трансферов, о которых мечтают футбольные агенты, не будет.

    И агенты, и журналисты придумывают небылицы на основе каких-то астрономических цифр. Этого не будет. Будет усиление за адекватные деньги, хотя мы и так уже достаточно усилились», – сказал Фурсенко.

    Летом в «Зенит» перешли защитники Денис Терентьев и Дмитрий Богаев, полузащитники Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Леандро Паредес, нападающие Себастьян Дриусси и Дмитрий Полоз.

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