Президент Сергей Фурсенко поделился мыслями о трансферной политике петербургского клуба.

«Мы будем еще усиливаться. Позиции вы сами знаете, комментировать это бессмысленно. Но могу совершенно определенно сказать, что никаких бешеных трансферов, о которых мечтают футбольные агенты, не будет.

И агенты, и журналисты придумывают небылицы на основе каких-то астрономических цифр. Этого не будет. Будет усиление за адекватные деньги, хотя мы и так уже достаточно усилились», – сказал Фурсенко.

Летом в перешли защитники Денис Терентьев и Дмитрий Богаев, полузащитники Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Леандро Паредес, нападающие Себастьян Дриусси и Дмитрий Полоз.