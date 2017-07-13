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    France Football: месяц назад Венгер более 3 часов уговаривал Мбаппе перейти в «Арсенал»

    Теги Монако Арсен Венгер премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы Килиан Мбаппе

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер 14 июня в Париже встретился с форвардом «Монако» Килианом Мбаппе и его семьей.

    Сообщается, что во время встречи, состоявшейся на следующий день после товарищеского матча Франция – Англия (3:2), Венгер более трех часов уговаривал 18-летнего нападающего перейти в лондонский клуб.

    Тренер, в частности, приводил пример с бывшим форвардом «Арсенала» Тьерри Анри, пытаясь убедить Мбаппе, что тот может повторить карьеру звездного соотечественника.

    «Арсенал» не оставляет попыток приобрести Мбаппе, несмотря на недавнюю покупку форварда «Лиона» Александра Ляказетта.

    Ранее стало известно, что встречу с Мбаппе также провел главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

    Эмери встречался с отцом Мбаппе, игрок по-прежнему хочет остаться в «Монако»

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