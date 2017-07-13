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    «БИЗНЕС Online»: Бердыев будет получать в «Рубине» более 2 млн евро в год

    Теги Рубин Курбан Бердыев Премьер-лига Россия Хавьер Грасия

    Зарплата главного тренера «Рубина» Курбан Бердыева составит более двух миллионов евро. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

    Таким образом, Бердыев будет получать больше бывшего главного тренера казанцев Хавьера Грасии, который по контракту зарабатывал 2 миллиона евро.

    Отмечается, что речь идет о долгосрочном контракте Бердыева. Вероятно, срок соглашения составит три года.

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