«БИЗНЕС Online»: Бердыев будет получать в «Рубине» более 2 млн евро в год
Зарплата главного тренера «Рубина» Курбан Бердыева составит более двух миллионов евро. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».
Таким образом, Бердыев будет получать больше бывшего главного тренера казанцев Хавьера Грасии, который по контракту зарабатывал 2 миллиона евро.
Отмечается, что речь идет о долгосрочном контракте Бердыева. Вероятно, срок соглашения составит три года.
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