Зарплата главного тренера Курбан Бердыева составит более двух миллионов евро. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Таким образом, Бердыев будет получать больше бывшего главного тренера казанцев , который по контракту зарабатывал 2 миллиона евро.

Отмечается, что речь идет о долгосрочном контракте Бердыева. Вероятно, срок соглашения составит три года.