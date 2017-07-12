Советник президента РФС: «Последнее слово по лимиту – за министерством спорта»
Советник президента РФС по правовым вопросам Денис Рогачев рассказал о ситуации с изменением лимита на легионеров.
Ранее президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что следующим летом система лимита изменится. Приоритетным вариантом сейчас называется схема «8+17» в заявке на сезон.
«Нужно разработать в 2017 году предложения по новому лимиту на легионеров. На исполкоме РФС, который пройдет не позднее сентября, мы готовы рассмотреть разумный подход по переформатированию лимита.
Надеюсь, что к сентябрю будет консолидированное предложение. Но последнее слово по лимиту – за Минспорта РФ», – отметил Рогачев.
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