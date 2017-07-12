Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Советник президента РФС: «Последнее слово по лимиту – за министерством спорта»

    Теги Премьер-лига Россия сборная России РФС Денис Рогачев лимит на легионеров

    Советник президента РФС по правовым вопросам Денис Рогачев рассказал о ситуации с изменением лимита на легионеров.

    Ранее президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что следующим летом система лимита изменится. Приоритетным вариантом сейчас называется схема «8+17» в заявке на сезон.  

    «Нужно разработать в 2017 году предложения по новому лимиту на легионеров. На исполкоме РФС, который пройдет не позднее сентября, мы готовы рассмотреть разумный подход по переформатированию лимита.

    Надеюсь, что к сентябрю будет консолидированное предложение. Но последнее слово по лимиту – за Минспорта РФ», – отметил Рогачев. 
     

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться