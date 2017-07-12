Вратарь Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал подписание нового контракта, который рассчитан до лета 2021 года.

«Я рад и горжусь тем, что остаюсь в «Милане». Здесь я начал карьеру и вырос.

Я никогда не сомневался в том, что хочу остаться в «Милане».

У меня никогда не было намерения предать фанатов. Я должен поблагодарить их за поддержку, которую они оказали мне в последние два года», — сказал Доннарумма.

18-летний кипер будет получать по новому соглашению 6 миллионов евро в год.