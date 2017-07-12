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    Джанлуиджи Доннарумма: «Никогда не сомневался, что хочу остаться в «Милане»

    Теги Милан серия А Италия Джанлуиджи Доннарумма

    Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал подписание нового контракта, который рассчитан до лета 2021 года.

    «Я рад и горжусь тем, что остаюсь в «Милане». Здесь я начал карьеру и вырос.

    Я никогда не сомневался в том, что хочу остаться в «Милане».

    У меня никогда не было намерения предать фанатов. Я должен поблагодарить их за поддержку, которую они оказали мне в последние два года», — сказал Доннарумма.

    18-летний кипер будет получать по новому соглашению 6 миллионов евро в год.

     

     

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