«Атлетико» опередил «Барселону» и «Баварию» в клубном рейтинге УЕФА

занял второе место в клубном рейтинге УЕФА и обогнал «Барселону» и «Баварию».

В прошедшем сезоне «Атлетико» уступил в полуфинале Лиги чемпионов, а годом ранее – в финале турнира.

Коэффициент «Атлетико» в новом рейтинге составил 133,799. На третьем месте оказалась (128,799), четвертую позицию заняла «Бавария» (122,656), пятое место у (119,049).

Первое место с коэффициентом 151,799 занимает «Реал», который побеждал в Лиге чемпионов в течение двух последних сезонов.

Рейтинги клубов основаны на результатах в пяти предыдущих сезонах Лиги чемпионов и Лиги Европы.