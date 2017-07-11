«Атлетико» опередил «Барселону» и «Баварию» в клубном рейтинге УЕФА
«Атлетико» занял второе место в клубном рейтинге УЕФА и обогнал «Барселону» и «Баварию».
В прошедшем сезоне «Атлетико» уступил «Реалу» в полуфинале Лиги чемпионов, а годом ранее – в финале турнира.
Коэффициент «Атлетико» в новом рейтинге составил 133,799. На третьем месте оказалась «Барселона» (128,799), четвертую позицию заняла «Бавария» (122,656), пятое место у «Ювентуса» (119,049).
Первое место с коэффициентом 151,799 занимает «Реал», который побеждал в Лиге чемпионов в течение двух последних сезонов.
Рейтинги клубов основаны на результатах в пяти предыдущих сезонах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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