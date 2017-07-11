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    Арсен Венгер: «Я настроен привести «Арсенал» к победе в АПЛ и Лиге чемпионов»

    Теги Арсен Венгер премьер-лига Англия Лига чемпионов Арсенал

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

    «Мне посчастливилось построить долгую карьеру тренера, и я полностью настроен на то, чтобы привести «Арсенал» к успехам. Это значит выиграть АПЛ, а также, надеюсь, Лигу чемпионов.

    Думаю, что я так долго работаю в «Арсенале» по причине того, что мне близки и для меня важны клубные ценности. Одна из таких ценностей — выигрывать трофеи.

    Я хочу выигрывать каждую игру. Когда я проигрываю, я зол и подавлен, но это часть профессии тренера», — сказал Венгер.

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