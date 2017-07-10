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    Маурицио Сарри: «Просто немыслимо, что мы в Италии не можем найти деньги на инфраструктуру»

    Теги серия А Италия бизнес Наполи стадионы Маурицио Сарри

    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился мнением об итальянском футболе. 

    «Я бы хотел попробовать себя в иностранной лиге. Если бы пришлось выбирать прямо сейчас, я бы заинтересовался Испанией и Францией. 

    К сожалению, итальянский футбол очень сильно отстает в плане инфраструктуры. Просто немыслимо, что мы в Италии не можем найти деньги, чтобы улучшить ситуацию. 

    То, что наши поля находятся в самом плохом состоянии, – неоспоримый факт. И это правда, что 98 процентов игроков раздражает, что матчи могут начинаться в 12:30 в воскресенье. 

    Я всегда говорю то, что думаю», – отметил Сарри. 

     

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