Главный тренер Маурицио Сарри поделился мнением об итальянском футболе.

«Я бы хотел попробовать себя в иностранной лиге. Если бы пришлось выбирать прямо сейчас, я бы заинтересовался Испанией и Францией.

К сожалению, итальянский футбол очень сильно отстает в плане инфраструктуры. Просто немыслимо, что мы в Италии не можем найти деньги, чтобы улучшить ситуацию.

То, что наши поля находятся в самом плохом состоянии, – неоспоримый факт. И это правда, что 98 процентов игроков раздражает, что матчи могут начинаться в 12:30 в воскресенье.

Я всегда говорю то, что думаю», – отметил Сарри.