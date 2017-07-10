Маурицио Сарри: «Просто немыслимо, что мы в Италии не можем найти деньги на инфраструктуру»
Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился мнением об итальянском футболе.
«Я бы хотел попробовать себя в иностранной лиге. Если бы пришлось выбирать прямо сейчас, я бы заинтересовался Испанией и Францией.
К сожалению, итальянский футбол очень сильно отстает в плане инфраструктуры. Просто немыслимо, что мы в Италии не можем найти деньги, чтобы улучшить ситуацию.
То, что наши поля находятся в самом плохом состоянии, – неоспоримый факт. И это правда, что 98 процентов игроков раздражает, что матчи могут начинаться в 12:30 в воскресенье.
Я всегда говорю то, что думаю», – отметил Сарри.
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