Бывший капитан сборной России, тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением о выступлении национальной команды на Кубке конфедераций.

– Как вам игра сборной России на Кубке конфедераций?

– Мне понравилась игра. Уже видно, как выстроена командная игра в обороне, как команда пытается атаковать. А по поводу отношения и самоотдачи вообще претензий нет. Виден был настрой. Еще год до ЧМ, и нам есть над чем работать. Но, самое главное, есть прогресс.

– Можете ли назвать Жиркова лучшим игроком Кубка конфедераций в составе сборной России?

– Назову двух. Лучшие игроки сборной России на Кубке конфедераций – Акинфеев и Жирков. Кстати, говоря об Акинфееве, которого начали критиковать после Кубка конфедераций, хотелось бы сказать всем нашим «писателям», что им было бы лучше сказать «спасибо» ему и поддержать его и всю нашу сборную, начиная от Жиркова, которого наш «специалист» в футболе Игорь Лебедев стал, мягко говоря, оскорблять. Рад, что Мутко поставил на место этого человека. Я всегда знал и знаю, что Виталий Леонтьевич переживает за наш футбол.

Считаю, что сборная России находится на правильном пути. Мне понравилось, как они играют. Кубок конфедераций в целом и российская команда в частности подарили людям праздник. Парни – молодцы!

– Есть ли у этой команды перспективы на ЧМ-2018?

– Да, я вижу в ней перспективы. Ее нужно и можно усилить перед ЧМ-2018. В составе не было Дзюбы, Дзагоева и Зобнина из-за травм. Кроме того, Кокорин и Шатов, может быть, вернутся в команду. А также хочу сказать, что Фернандес будет усилением нашей сборной на ЧМ-2018, – сказал Онопко.

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