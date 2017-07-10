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    Александр Кокорин о занятиях благотворительностью: «Не говорю об этом, потому что не вижу смысла»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия светская хроника Александр Кокорин

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин объяснил, почему не афиширует свою благотворительную деятельность.

    «Я не говорю о том, что занимаюсь благотворительностью, потому что не вижу в этом смысла. Я стараюсь жить так, чтобы все те, кто со мной знаком, никогда не могли сказать обо мне плохого слова. А кто меня не знает, все равно скажет, что я занимаюсь благотворительностью для того, чтобы об этом написали в интернете. Периодически появляются новости о том, что я устраиваю какие-то турниры, но вообще стараюсь это не афишировать.

    Не думал ли нанять себе пиар-менеджера? Для «черного» пиара мне он уже не нужен (смеется). Честно говоря, никогда не стремился быть суперпопулярным: миллионы подписчиков, обложки журналов. Все получается спонтанно – у меня много друзей в разных сферах. Когда была травма, решил сняться в «Физруке», например», – сказал Кокорин.

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