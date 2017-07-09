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    «Милан» и «Интер» снова топ-клубы! Самое время определиться с мобильным приложением

    Теги Интер Милан сборная Италии серия А Италия Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Кубок конфедераций квалификация ЧМ-2018 мобильные приложения

    Миланские клубы проводят крайне активную трансферную кампанию этим летом и однозначно нацелены на борьбу за скудетто в Чемпионате Италии 2017/2018.

    Лучший способ следить за всеми матчами команд, новостями и статистикой - клубные приложения от Sports.ru

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