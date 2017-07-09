«Милан» и «Интер» снова топ-клубы! Самое время определиться с мобильным приложением

Миланские клубы проводят крайне активную трансферную кампанию этим летом и однозначно нацелены на борьбу за скудетто в Чемпионате Италии 2017/2018.

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