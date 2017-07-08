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    Самый конкурентный чемпионат Восточной Европы вернулся! Расписание матчей, статистика и новости ФНЛ – в приложении от Sports.ru

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    Футбольная Национальная Лига возвращается! Сегодня будет сыгран первый тур сезона 2017-2018. В частности «Спартак-2» в гостях сыграет с «Сибирью», «Томь» примет «Кубань», «Зенит-2» проведет гостевой матч против «Шинника».

    Следить за новым сезоном удобнее всего со специальным турнирным приложением «ФНЛ+»!

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    С приложением «ФНЛ» от Sports.ru вы получаете:

    – Новости о всех 20 клубах турнира.

    – Ваш любимый клуб в категории «Избранное».

    – Текстовые онлайн-трансляции матчей, календарь и турнирная таблица.

    – Полная информация о состоявшихся и возможных трансферах.

    – Уведомления о голах и результатах команд, а также самых важных новостях.

    – Подробная статистика всех матчей и игроков в режиме реального времени.

    – Блоги и материалы болельщиков о самом конкурентом турнире 

    – Широкие возможности для общения с болельщиками вашей команды и других клубов.

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