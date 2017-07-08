Дани Себальос согласился перейти в «Реал»

Полузащитник «Бетиса» Дани Себальос согласился перейти в , сообщает As.

Вчера мадридский клуб выдвинул 20-летнему испанцу ультиматум – сутки на принятие решения о переходе или отказе от перехода в «Реал».

При этом на Себальоса, признанного лучшим игроком молодежного Евро (U-21), также претендовала «Барселона».

Ожидается, что о сделке будет объявлено в ближайшие дни. Сумма отступных равняется 15 миллионов евро, но она может оказаться и больше – в целях поддержания хороших отношений между двумя клубами.

Ожидается, что мадридский клуб предложит Себальосу контракт на 5-6 лет. Ему может быть гарантировано место в обойме основной команды, хотя изначально планировалось, что его отдадут в аренду в тот же или другую команду примеры.

Со статистикой Себальоса можно ознакомиться здесь.