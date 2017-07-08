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    Дани Себальос согласился перейти в «Реал»

    Теги Реал Мадрид Бетис примера Испания возможные трансферы Дани Себальос

    Полузащитник «Бетиса» Дани Себальос согласился перейти в «Реал», сообщает As. 

    Вчера мадридский клуб выдвинул 20-летнему испанцу ультиматум – сутки на принятие решения о переходе или отказе от перехода в «Реал».

    При этом на Себальоса, признанного лучшим игроком молодежного Евро (U-21), также претендовала «Барселона». 

    Ожидается, что о сделке будет объявлено в ближайшие дни. Сумма отступных равняется 15 миллионов евро, но она может оказаться и больше – в целях поддержания хороших отношений между двумя клубами. 

    Ожидается, что мадридский клуб предложит Себальосу контракт на 5-6 лет. Ему может быть гарантировано место в обойме основной команды, хотя изначально планировалось, что его отдадут в аренду в тот же «Бетис» или другую команду примеры. 

    Со статистикой Себальоса можно ознакомиться здесь

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