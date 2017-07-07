Агент Донато Ди Кампли, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в другой клуб.

«ПСЖ» стремится построить команду, которая будет готова выигрывать титулы. Но они заявляют об этом каждый год.

Все мы прекрасно знаем, что на сегодняшний день игроки, мечтающие о победе в Лиге чемпионов, не перейдут в «ПСЖ», – сказал Ди Кампли.

Ранее президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу рассказал о нежелании «ПСЖ» отпускать Верратти в каталонский клуб.