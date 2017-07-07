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    Агент Верратти: «Игроки, мечтающие о победе в ЛЧ, не будут переходить в «ПСЖ»

    Теги ПСЖ лига 1 Франция Марко Верратти Донато Ди Кампли

    Агент Донато Ди Кампли, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в другой клуб.

    «ПСЖ» стремится построить команду, которая будет готова выигрывать титулы. Но они заявляют об этом каждый год.

    Все мы прекрасно знаем, что на сегодняшний день игроки, мечтающие о победе в Лиге чемпионов, не перейдут в «ПСЖ», – сказал Ди Кампли.

    Ранее президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу рассказал о нежелании «ПСЖ» отпускать Верратти в каталонский клуб.

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