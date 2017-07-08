Суд утвердил для Месси штраф в 252 тысячи евро вместо 21 месяца лишения свободы по делу о налогах

Испанский суд утвердил смену наказания для нападающего «Барселоны» , предусматривавшего лишение свободы сроком на 21 месяц, денежным штрафом в размере 252 тысячи евро, сообщает Marca.

Отец Месси Хорхе, в свою очередь, должен заплатить штраф в размере 180 тысяч евро.

Сторона обвинения этот вердикт поддержала.

Месси и его отец предстали перед судом в июне 2016 года по обвинению в сокрытии налогов на сумму 4,1 млн евро в 2007, 2008 и 2009 годах. Речь шла о деньгах, которые аргентинский футболист получал за использование своих имиджевых прав.

Первоначальный приговор не предполагал нахождения игрока в тюрьме. По испанским законам, для лиц, ранее не имевших судимостей и не совершивших тяжких преступлений, срок наказания менее 2 лет считается испытательным.

Суд принял во внимание безупречную репутацию Месси и тот факт, что он уже погасил задолженности.