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    Букмекеры: «Манчестер Сити» — фаворит в новом сезоне АПЛ

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм ставки на спорт ставки на футбол

    Букмекерская контора Winline опубликовала коэффициенты на победителя английской Премьер-лиги в сезоне 2017/18.

    «Манчестер Сити» с коэффициентом 2,80 считается главным фаворитом турнира. У «Манчестер Юнайтед» и «Челси» примерно равные шансы на победу: 4,15 и 4,25 соответственно. 

    С коэффициентом 9,25 можно поставить на победу «Тоттенхэма». «Ливерпуль» (11,50) и «Арсенал» (11,70), по мнению букмекеров, не войдут в зону Лиги чемпионов.

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