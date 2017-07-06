«Ювентус» предложил «Фиорентине» 42 млн евро за Бернардески
«Ювентус» начал работу по трансферу полузащитника «Фиорентины» Федерико Бернардески.
Туринский клуб сделал первое предложение в размере 40 миллионов евро плюс 2 млн в виде бонусов.
Ожидается, что «фиалки» ответят отказом на это предложение, поскольку их позиция по 23-летнего футболисту – это 40 млн чистыми и 10 млн в качестве бонусов.
Подробную статистику выступлений Бернардески вы можете посмотреть здесь.
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