«Милан» до конца недели надеется продлить контракт с Доннаруммой

«Милан» в ближайшее время может подписать новый контракт с голкипером Джанлуджи Доннаруммой.

Высоко оценивается вероятность того, что это произойдет до конца недели.

Сегодня между сторонами состоялся очередной раунд переговоров. Известно, что на встрече присутствовали родители Доннаруммы.

«Россонери» пытались добиться от окружения футболиста ответа по предложению о 5-летнем контракте с зарплатой 6 миллионов евро в год.

Отмечается, что, несмотря на то, что контракт не был подписан, переговоры прошли в положительном ключе.