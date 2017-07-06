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    В мае Слуцкий отказался возглавить «Краснодар», усомнившись в амбициозности и профессионализме менеджмента клуба

    Теги Леонид Слуцкий Премьер-лига Россия Халл Краснодар

    Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий в мае отказался от предложения возглавить «Краснодар», информирует Sportbox.

    46-летний специалист еще до вступления в переговоры с «Халлом» имел на руках предложение от «Краснодара», от которого в итоге отказался.

    Слуцкий встречался с руководством «Краснодара», но стороны так и не пришли к соглашению.

    Сообщается, что тренер усомнился, в том числе, в амбициозности и высоком профессионализме менеджмента краснодарского клуба.

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