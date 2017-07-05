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    Халк: «Уверен, расизма в России больше нет»

    Теги Премьер-лига Россия происшествия болельщики ЧМ-2018 высшая лига Китай Халк Кубок конфедераций Шанхай Теллэйс

    Нападающий «Шанхай Теллэйс» Халк высказался о расизме в России.

    - Я уверен, что его больше нет. На Кубке конфедераций ни на одной стадии этого не было, и я уверен, что ничего не произойдет на ЧМ-2018.

    - Эту проблему в России решили?

    - Я думаю, да. К сожалению, я несколько раз сталкивался с проявлениями расизма в России, особенно в первый год после перехода в «Зенит».

    Со временем ситуация стала улучшаться: я привык к российскому футболу, а русские люди стали чаще обнимать меня. Так что где-то за год до отъезда из «Зенита» больше ничего подобного не происходило.

    Не думаю, что уханье – это чей-то злой умысел. Скорее это своего рода культура. Поначалу я уделял этому много внимания, отвлекался от игры. Это огорчало меня.

    Я не держу обиду. Со временем, когда это случилось еще несколько раз, я расслабился. Когда фанаты ухали, я отвечал им поцелуями, – сказал Халк.

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