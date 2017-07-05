Финал Кубка конфедераций стал самой популярной трансляцией недели в России

Компания Mediascope провела анализ ТВ-аудитории за прошедшую неделю.

Так, самой популярной программой недели стал финальный матч Кубка конфедераций-2017 между Германией и Чили – его рейтинг составил 7%, доля – 23,6%.

Второе место заняла церемония закрытия турнира. Ее показали в записи в перерыве финальной игры. Рейтинг церемонии – 6,3%, доля – 20,4%. Оба мероприятия транслировал канал.

26-е место в топ-100 программ также занял матч за третье место Кубка конфедераций между Мексикой и Португалией (1:2 ОТ). Рейтинг – 2,9%, доля – 12,3%. Эту игру транслировал .