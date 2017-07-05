BBC попросил начать финал ЧМ-2018 чуть позже из-за трансляции финала «Уимблдона»

BBC и ряд других вещательных компаний пожаловались на расписание чемпионата мира 2018 года из-за пересечения с трансляцией финала «Уимблдона».

Финал чемпионата мира начнется в 16 часов по британскому времени 15 июля следующего года. Финал «Уимблдона» среди мужчин в одиночном разряде стартует в тот же день в 14 часов.

Особую опасность для BBC представляет тот случай, если в финале ЧМ сыграет сборная Англии, а в финале «Уимблдона» – Энди Маррей.

BBC и японский телеканал NHK уже попросили ФИФА перенести время начала финала чемпионата мира. Однако представители ФИФА отметили, что сейчас выбрано оптимальное время с учетом мировой аудитории.