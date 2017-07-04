«Зенит» готов заплатить за Бонифаци 7–8 млн евро

намерен подписать защитника «Торино» Кевина Бонифаци. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В ближайшее время клуб может прислать по нему официальный запрос.

«Зенит» готов заплатить за Бонифаци около 7–8 млн евро.

Ранее сообщалось, что не хочет продавать игрока.

В минувшем сезоне Бонифаци выступал на правах аренды за . В 20 матчах серии Б он забил 3 гола, получил 2 желтых карточки и одну красную.