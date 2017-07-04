«Зенит» готов заплатить за Бонифаци 7–8 млн евро
«Зенит» намерен подписать защитника «Торино» Кевина Бонифаци. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
В ближайшее время клуб может прислать по нему официальный запрос.
«Зенит» готов заплатить за Бонифаци около 7–8 млн евро.
Ранее сообщалось, что «Торино» не хочет продавать игрока.
В минувшем сезоне Бонифаци выступал на правах аренды за СПАЛ. В 20 матчах серии Б он забил 3 гола, получил 2 желтых карточки и одну красную.
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