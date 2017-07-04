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    «Зенит» готов заплатить за Бонифаци 7–8 млн евро

    Теги Зенит Торино Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Д2 Италия СПАЛ Кевин Бонифаци

    «Зенит» намерен подписать защитника «Торино» Кевина Бонифаци. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    В ближайшее время клуб может прислать по нему официальный запрос.

    «Зенит» готов заплатить за Бонифаци около 7–8 млн евро.

    Ранее сообщалось, что «Торино» не хочет продавать игрока.

    В минувшем сезоне Бонифаци выступал на правах аренды за СПАЛ. В 20 матчах серии Б он забил 3 гола, получил 2 желтых карточки и одну красную.

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