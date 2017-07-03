Цаллагов может перейти в пражскую «Славию», где уже играет Данни
Защитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов может продолжить карьеру в Чехии.
Пражская «Славия» проявляет интерес к 26-летнему футболисту и ведет по нему переговоры.
Цаллагов хотел бы остаться в клубе из Санкт-Петербурга, но все зависит от того, рассчитывает ли на него главный тренер Роберто Манчини.
Пока Цаллагов, перебравшийся в команду зимой из «Крыльев Советов», продолжает тренироваться в составе «Зенита».
Ранее в «Славию» из «Зенита» на правах свободного агента перешел Данни.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.