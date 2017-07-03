Цаллагов может перейти в пражскую «Славию», где уже играет Данни

Защитник Ибрагим Цаллагов может продолжить карьеру в Чехии.

Пражская проявляет интерес к 26-летнему футболисту и ведет по нему переговоры.

Цаллагов хотел бы остаться в клубе из Санкт-Петербурга, но все зависит от того, рассчитывает ли на него главный тренер Роберто Манчини.

Пока Цаллагов, перебравшийся в команду зимой из «Крыльев Советов», продолжает тренироваться в составе .

Ранее в «Славию» из на правах свободного агента перешел Данни.