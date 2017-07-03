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    Цаллагов может перейти в пражскую «Славию», где уже играет Данни

    Теги Зенит Премьер-лига Россия высшая лига Чехия Славия Прага возможные трансферы Ибрагим Цаллагов

    Защитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов может продолжить карьеру в Чехии.

    Пражская «Славия» проявляет интерес к 26-летнему футболисту и ведет по нему переговоры.

    Цаллагов хотел бы остаться в клубе из Санкт-Петербурга, но все зависит от того, рассчитывает ли на него главный тренер Роберто Манчини.

    Пока Цаллагов, перебравшийся в команду зимой из «Крыльев Советов», продолжает тренироваться в составе «Зенита».

    Ранее в «Славию» из «Зенита» на правах свободного агента перешел Данни.

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