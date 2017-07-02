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    Стивен Колкер: «Я думал, что деньги «Локомотива» решат мои проблемы, но пребывание в Москве могло привести к катастрофе»

    Теги Локомотив Премьер-лига Россия Куинз Парк Рейнджерс Д2 Англия Стивен Колкер Иан Холлоуэй

    Защитник «Куинз Парк Рейнджерс» Стивен Колкер высказался о сорвавшемся зимой трансфере в «Локомотив».

    «КПР» и мой агент старались подтолкнуть меня к переходу в «Локомотив». Они говорили, что это возможность начать все сначала.

    Думал, что деньги, которые они предлагают, решат все мои проблемы, но чем мне поможет Россия?

    Я не представлял, как выбраться из ситуации (футболист страдал от проблем с алкоголем и игромании – прим. Sports.ru). Пребывание в Москве, когда я был травмирован, могло привести к катастрофе.

    Тренер Иан Холлоуэй сказал мне остаться. Я был в его офисе и чуть не заплакал. Он сказал: «Мне непонятно, как кто-то думает, что отправить тебя туда – хорошая идея. Тебе нужно привести себя в порядок», – сказал Колкер.

    Колкер не выходит на поле с октября 2016 года. Подробную статистику 25-летнего игрока смотрите здесь.

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