Фернанду Сантуш – об отъезде Роналду: «Президент федерации и я подумали: можно отпустить человека, чтобы он побыл с детьми и семьей»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал, почему больше не сыграет на Кубке конфедераций.

«Я уже говорил о том, что у него семейные дела. Я знаю всех своих игроков, знаю про их семьи. Криштиану сказал о рождении детей, мы его все поздравили.

Он сказал, что готов играть на этом турнире, но ему пришлось уехать. Это очень важная веха в его жизни.

Мы не пробились в финал, президент федерации и я подумали, что можно отпустить человека, чтобы он побыл с детьми и семьей. Криштиану играл на Кубке очень самоотверженно.

У нас нет ни одного игрока, на котором все строится. Всегда играет команда. Криштиану – хороший игрок, но команда привержена победе, мы стремимся к этому», – сказал Сантуш.