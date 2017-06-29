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    Португалия – Чили. Роналду – единственный, кто ни разу не вступил в борьбу в обороне

    Теги Криштиану Роналду сборная Португалии сборная Чили Кубок конфедераций

    Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал единственным футболистом, который во время полуфинала Кубка конфедераций Португалия – Чили (0:0, по пенальти – 0:3) ни разу не вступил в борьбу в обороне.

    При этом в целом Роналду вступал в борьбу чаще всех в составе сборной Португалии (26 единоборств, 54% выигранных).

    По данным InStat, средний показатель Криштиану Роналду в сезоне-2016/17 – 2 эпизода борьбы в защите в среднем за матч. 

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