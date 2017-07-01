«Динамо» в День ГИБДД сделает скидку на абонементы всем сотрудникам правоохранительных органов.

в День ГИБДД сделает скидку на абонементы всем сотрудникам правоохранительных органов.

«В честь дня ГАИ (ГИБДД), который в нашей стране отмечается 3 июля, «Динамо» запускает специальную акцию – именно в этот понедельник мы предоставляем возможность купить абонемент со скидкой в 10% всем работникам правоохранительных органов.

Обращаем ваше внимание, дорогие друзья, на два момента. Первое – акция действует только 3 июля. Второе – скидки по разным акциям (а сейчас мы предоставляем 10% дисконт владельцам абонементов прошлого сезона) не суммируются.

И, кстати, это наша не последняя тематическая акция, обязательно будем проводить еще. Мы вернулись – возвращайтесь и вы!» – говорится в заявлении клуба.