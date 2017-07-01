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    Депутат Госдумы о Кубке конфедераций: «Россия задает мировые стандарты в проведении крупных международных соревнований»

    Теги болельщики Кубок конфедераций Михаил Дегтярев

    Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев поделился мнением об организации Кубка конфедераций в России. 

    «Россия не просто соответствует, а задает мировые стандарты в проведении крупных международных соревнований на примере Кубка конфедераций.

    На полуфинальном матче между Чили и Португалией в Казани царила эталонная атмосфера», – заявил Дегтярев. 

    По его сведениям, правом безвизового въезда на территорию России по паспорту болельщика Fan ID во время Кубка конфедераций воспользовались 26 тысяч человек.

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