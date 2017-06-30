Халк и Виллаш-Боаш дисквалифицированы на два матча чемпионата Китая за публичную поддержку Оскара
Федерация футбола Китая решила дисквалифицировать форварда «Шанхай Теллэйс» Халка и главного тренера команды Андре Виллаш-Боаша за публичную поддержку полузащитника Оскара.
Хавбек был отстранен на 8 матчей за спровоцированную его действиями массовую драку.
Халк и Виллаш-Боаш дисквалифицированы на 2 матча, каждый также оштрафован на 7 тысяч долларов. Халк после одного из матчей показал футболку, надетую под игровой формой, на которой были слова поддержки Оскара, Виллаш-Боаш опубликовал схожую запись в социальных сетях.
Оскар дисквалифицирован на 8 матчей чемпионата Китая за то, что спровоцировал массовую драку
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