Халк и Виллаш-Боаш дисквалифицированы на два матча чемпионата Китая за публичную поддержку Оскара

Федерация футбола Китая решила дисквалифицировать форварда «Шанхай Теллэйс» и главного тренера команды Андре Виллаш-Боаша за публичную поддержку полузащитника .

Хавбек был отстранен на 8 матчей за спровоцированную его действиями массовую драку.

Халк и Виллаш-Боаш дисквалифицированы на 2 матча, каждый также оштрафован на 7 тысяч долларов. Халк после одного из матчей показал футболку, надетую под игровой формой, на которой были слова поддержки Оскара, Виллаш-Боаш опубликовал схожую запись в социальных сетях.

Оскар дисквалифицирован на 8 матчей чемпионата Китая за то, что спровоцировал массовую драку