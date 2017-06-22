Оскар дисквалифицирован на 8 матчей чемпионата Китая за то, что спровоцировал массовую драку
Китайская лига вынесла наказание полузащитнику «Шанхай Теллэйс» Оскару по итогам матча 13-го тура с «Гуанчжоу Фули» (1:1).
25-летний бразильский хавбек в конце первого тайма спровоцировал массовую драку, дважды пробив мячом в соперника в игровых эпизодах.
Оскар дисквалифицирован на 8 матчей чемпионата Китая и оштрафован на 5240 евро.
Напомним, главный арбитр матча по итогам инцидента удалил Ли Тисяна («Гуанчжоу Фули») и Фу Хуаня («Шанхай Теллэйс»).
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