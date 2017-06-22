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    Оскар дисквалифицирован на 8 матчей чемпионата Китая за то, что спровоцировал массовую драку

    Теги дисквалификации видео высшая лига Китай Оскар Гуанчжоу Фули Шанхай Теллэйс

    Китайская лига вынесла наказание полузащитнику «Шанхай Теллэйс» Оскару по итогам матча 13-го тура с «Гуанчжоу Фули» (1:1).

    25-летний бразильский хавбек в конце первого тайма спровоцировал массовую драку, дважды пробив мячом в соперника в игровых эпизодах.

    Оскар дисквалифицирован на 8 матчей чемпионата Китая и оштрафован на 5240 евро.

    Напомним, главный арбитр матча по итогам инцидента удалил Ли Тисяна («Гуанчжоу Фули») и Фу Хуаня («Шанхай Теллэйс»).

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