Оскар дисквалифицирован на 8 матчей чемпионата Китая за то, что спровоцировал массовую драку

Китайская лига вынесла наказание полузащитнику «Шанхай Теллэйс» по итогам матча 13-го тура с «Гуанчжоу Фули» (1:1).

25-летний бразильский хавбек в конце первого тайма спровоцировал массовую драку, дважды пробив мячом в соперника в игровых эпизодах.

дисквалифицирован на 8 матчей чемпионата Китая и оштрафован на 5240 евро.

Напомним, главный арбитр матча по итогам инцидента удалил Ли Тисяна ( ) и Фу Хуаня («Шанхай Теллэйс»).