Полузащитник Поль Погба поделился мнением об игре команды в минувшем сезоне.

– Моуринью как-то сказал, что в этом сезоне очень часто создавался информационный фон, будто «МЮ» – худшая команда в мире, а он – худший тренер мира. Вы чувствуете, что доказали, что многие ошибались?

– Да, мы худшая команда в мире. Но у нас три трофея. Поэтому люди могут говорить что хотят (смеется). Мы худшие? Окей, без проблем, я принимаю это. Я знаю, что мы играли не очень хорошо, не сделали то, не сделали се. Но я знаю, что мы сделали – мы завоевали три трофея. Это я знаю. И только это имеет значение. Потому что вы можете быть лучшей командой в мире, можете играть в великолепный футбол, но выиграете ноль трофеев. И кто запомнит вас? Никто. Так ведь?

– Вы чувствовали себя худшим игроком в мире?

– Да, как всегда. Худший игрок в мире выиграл три трофея. Ха-ха! Да, это прикольно, я согласен с этим. Самый переоцененный игрок, которому платят слишком много денег – можно говорить что угодно. Этот парень в следующем месяце будет наслаждаться своим отпуском с медалями – здорово! И я собираюсь в Лигу чемпионов...

– Что ж, вы счастливчик?

– Я довольно удачлив для худшего игрока в мире – согласен, о да, – сказал Погба.