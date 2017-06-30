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    Андрей Ещенко: «Спартаку» реально выйти в плей-офф Лиги чемпионов»

    Теги Спартак Андрей Ещенко Премьер-лига Россия Лига чемпионов

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

    «Новый сезон однозначно будет сложнее предыдущего. Против «Спартака» всегда все выходят как на последний бой, сужу по себе и своим прежним командам, а теперь будут сражаться с еще большей мотивацией. А нам на три турнира играть.

    Естественно, фавориты в РФПЛ всегда одни и те же, но эту компанию часто разбавляет кто-то со стороны. Каждая игра по-своему принципиальна. У нас все 10 первых туров тяжелые – дерби с «Динамо», выезд в Уфу, «Краснодар», «Зенит», ЦСКА…

    В квалификационных раундах Лиги чемпионов выходил, а в групповом турнире не играл еще. Хотелось бы восполнить пробел. И не просто достойно выступить, а выйти в плей-офф. Это реально. Почему нет? Сейчас в футбол все умеют играть», — сказал Ещенко.

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