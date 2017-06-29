«Газпром» направит «Томи» 250 млн руб в следующем сезоне

ПАО направит 250 миллионов рублей на оплату спонсорской и другой рекламы в матчах с участием «Томи» в сезоне-2017/18.

Соответствующую закупку планируется провести в июне. Правом на организацию и проведение матчей с участием «Томи» обладает только сам клуб.

в минувшем сезоне испытывала финансовые трудности. Большинство игроков ушло из клуба из-за задержек зарплат и неопределенности с формированием бюджета.

По итогам минувшего сезона «Томь» вылетела из премьер-лиги. Первенство стартует 8 июля.