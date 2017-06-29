«Газпром» направит «Томи» 250 млн руб в следующем сезоне
ПАО «Газпром» направит 250 миллионов рублей на оплату спонсорской и другой рекламы в матчах с участием «Томи» в сезоне-2017/18.
Соответствующую закупку планируется провести в июне. Правом на организацию и проведение матчей с участием «Томи» обладает только сам клуб.
«Томь» в минувшем сезоне испытывала финансовые трудности. Большинство игроков ушло из клуба из-за задержек зарплат и неопределенности с формированием бюджета.
По итогам минувшего сезона «Томь» вылетела из премьер-лиги. Первенство ФНЛ стартует 8 июля.
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