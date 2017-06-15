Джейн Бьюкенен, замдиректора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии, неправительственной организации, осуществляющей мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека, заявила, что строители стадионов Кубка конфедераций-2017 и подвергаются эксплуатации и нарушениям трудовых прав.

«Обещание ФИФА вынести права человека в фокус повестки ее международной деятельности проходит проверку на прочность в России, и результат пока неутешительный. Строители на стадионах ЧМ-2018 сталкиваются с эксплуатацией и нарушениями, но ФИФА пока еще не доказала, что способна эффективно проводить мониторинг, предупреждать и исправлять такие ситуации.

Предполагаемая слежка за нашим исследователем и его задержание, а также запреты работникам рассказывать о нарушениях свидетельствуют о том, что отвечающим за условия труда на объектах ЧМ-2018 есть что скрывать. Болельщики, игроки, тренеры и другие вправе знать, кто строит стадионы для чемпионата и в каких условиях. Без прозрачности не может быть речи ни о каких серьезных гарантиях прав человека.

Запущенный ФИФА и российскими властями мониторинг условий труда на стадионах ЧМ-2018 – это важный шаг, но, чтобы все это заработало по-настоящему, федерация должна обнародовать детали своих проверок, что было выявлено и что это дало работникам, если были результаты. Для ФИФА сейчас идеальный момент, чтобы уйти от своей пресловутой закрытости и продемонстрировать свою способность обеспечивать реальную защиту работников и быть прозрачной и подотчетной», – сказала Бьюкенен.

По итогам бесед как с российскими рабочими, так и с трудовыми мигрантами из Центральной Азии, Беларуси и Украины в 34-страничном докладе Human Rights Watch были зафиксированы нарушения на шести стадионах.

Речь идет о невыплате или неполной выплате зарплаты, о несвоевременной выплате зарплаты с задержкой до нескольких месяцев, о работе при температуре до -25 °C без обеспечения специальных мер защиты, о непредоставлении (незаключении или невыдачи на руки) работодателем трудового договора, необходимого для легальной трудовой деятельности.

Международное профсоюзное объединение – Интернационал работников строительства и деревообработки – зафиксировало 17 случаев производственного травматизма со смертельным исходом на стадионах ЧМ-2018. На ряде объектов рабочие неоднократно бастовали, протестуя против невыплаты зарплаты и других нарушений.